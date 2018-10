Taliban stürmen Regierungsgebäude: Mindestens sechs Tote

Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban auf ein Gebäude der Regionalregierung in der zentralafghanischen Provinz Wardak sind mindestens sechs Sicherheitskräfte getötet worden. Das berichteten zwei Mitglieder der Provinzregierung übereinstimmend am Sonntag. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden. Ein anderes Mitglied der Provinzregierung sprach von mindestens zwölf Toten.

Der Angriff habe am Samstagabend (Ortszeit) im Distrikt Sajed Abad begonnen und den Berichten zufolge am Sonntagmorgen noch angedauert. Es gab zunächst unterschiedliche Angaben darüber, ob die Taliban den Bezirk unter ihre Kontrolle brachten. In den vergangenen Monaten hatten die Taliban ihre Angriffe auf Regierungsgebäude, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie auf Militärbasen verstärkt, um ihr Herrschaftsgebiet auszuweiten. (dpa)

