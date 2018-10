Afghanische Armee tötet fast 60 Kämpfer in 13 Provinzen (Symbolbild)

Die afghanische Armee hat in den vergangenen 24 Stunden mindestens 57 Kämpfer getötet. Weitere acht erlitten Verletzungen. Die gemeinsame Operation der nationalen Verteidigungskräften und der Luftwaffe fand in 13 Provinzen statt. Außerdem wurden die Waffen der illegalen Gruppierungen zerstört.

In den vergangenen Monaten haben die Taliban ihre Angriffe auf Sicherheitsposten und Militärbasen massiv verstärkt. Aus Militärkreisen heißt es, täglich kämen rund 35 Sicherheitskräfte in Gefechten und Anschlägen um. Präsident Aschraf Ghani hat kürzlich seine Generäle dazu aufgefordert, die Sicherheitskräfte in größeren Einheiten zusammenzulegen und schwer zu verteidigende kleinere Kontrollposten aufzugeben. (RIA Nowosti/dpa)

