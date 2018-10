Zwei Israelis sterben bei Angriff im Westjordanland

Bei einem Angriff im nördlichen Westjordanland sind am Sonntag zwei Israelis getötet worden. Nach israelischen Medienberichten soll ein Palästinenser das Feuer auf drei Angestellte in einer Fabrik im Industriegebiet nahe der israelischen Siedlung Barkan eröffnet haben. Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei Israelis seien anschließend an ihren schweren Verletzungen gestorben.