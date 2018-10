Israelische Soldaten erschießen drei Palästinenser bei Konfrontationen an Gaza-Grenze

Quelle: AFP Israelische Soldaten erschießen drei Palästinenser bei Konfrontationen an Gaza-Grenze

Bei neuen Konfrontationen an der Gaza-Grenze sind am Freitag drei Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Einer der Toten sei ein Zwölfjähriger, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Dutzende weitere Palästinenser seien durch Schüsse verletzt worden.