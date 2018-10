Künstlerische Selbstvernichtung: Banksys Bild schreddert sich direkt nach Versteigerung selbst

Der weltberühmte Streetart-Künstler Banksy hat am Freitag den Veranstaltern und Teilnehmern einer Versteigerung der modernen Kunst einen Streich gespielt. Das Auktionshaus Sotheby's bot in London das berühmte Graffito "Ein Mädchen mit einem Luftballon" an. Dabei kam Banksys Meisterwerk für knapp 1,2 Millionen Euro unter den Hammer.