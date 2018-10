Saudische Behörden verbieten Frau, ihren Verehrer zu heiraten, weil er Musikinstrument spielt

Quelle: www.globallookpress.com Saudische Behörden verbieten Frau, ihren Verehrer zu heiraten, weil er Musikinstrument spielt (Symbolbild)

Vor zwei Jahren hat ein Lehrer in Saudi-Arabien seiner 38-jährigen Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Deren Familie verbot ihr aber die Heirat, da der Bewerber ein Musikinstrument spielt. Dies sei mit den Ansichten der Familie nicht "religiös vereinbar", da er den Oud, ein in den arabischen Staaten populäres Lauteninstrument, spielte. In einigen Teilen des ultrakonservativen saudischen Königreichs haben Menschen, die Musik spielen, einen schlechten Ruf.