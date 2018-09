Saudi-Arabien: Mann frühstückt gemeinsam mit Frau und wird festgenommen

Die saudischen Behörden haben einen Ägypter festgenommen, weil er ein Video veröffentlichte, das ihn beim Frühstück mit einer Kollegin zeigt. Das Video soll in einem Hotel im saudischen Dschidda aufgenommen worden sein.

Der Mann filmte sich neben seiner mit einem Niqab bekleideten Kollegin, während sie zusammen frühstückten. Die Frau winkte in die Kamera und präsentierte ihr Essen. Dann fütterte sie den Mann – die Szene, die die Nutzer am meisten empört haben soll. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Videos gab das saudische Ministerium für Arbeit und Soziale Entwicklung bekannt, dass der Mann aus dem Video festgenommen worden sei. Auch der Hotelbesitzer wurde einbestellt, um die Fragen über die Verstöße gegen die Arbeitsbedingungen für Frauen zu beantworten. Dem Gesetz zufolge sollen Frauen am Arbeitsplatz von Männern getrennt sein.

وهذا المقطع الثاني pic.twitter.com/ctVVT0Gs9A — أ. سعيد المريتعي (@saeed_oi12) 9. September 2018

Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte später eine Erklärung, die die Ausländer zum Einhalten der saudischen Gesetze und zum Respekt vor saudischen Werten und Traditionen aufruft.

