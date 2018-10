Rohingya aus Indien nach Myanmar abgeschoben

Quelle: Reuters Rohingya aus Indien nach Myanmar abgeschoben (Symbolbild)

Indien hat sieben Rohingya nach Myanmar abgeschoben, obwohl ihnen dort Gewalt droht. Die Angehörigen der in ihrer Heimat verfolgten Minderheit wurden am Donnerstag an der Grenze zwischen den zwei asiatischen Ländern in die Obhut der Behörden von Myanmar übergeben, wie ein Polizeisprecher im nordostindischen Bundesstaat Assam mitteilte. Am Morgen hatte Indiens Oberster Gerichtshof einen Antrag abgelehnt, die Abschiebung aus humanitären Gründen zu stoppen.