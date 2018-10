Studie: "Molekulare Narben" im Sperma von Missbrauchsopfern nachgewiesen

Wissenschaftler der University of British Columbia und der Harvard University haben festgestellt, dass traumatische Erfahrungen wie sexueller Missbrauch in der Kindheit weitaus größere Schädigungen bewirken als "lediglich" ein psychologisches Trauma. Nach neusten Studien verursacht der Missbrauch auch Änderungen in der DNS von Betroffenen auf molekularer Ebene, so dass dadurch nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch die ihrer Nachkommen beeinträchtigt wird.