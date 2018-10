Vergewaltigungsvorwurf gegen Ronaldo: Polizei von Las Vegas nimmt Ermittlung wieder auf

Die Polizei der US-Stadt Las Vegas hat die Ermittlung im Falle der Vergewaltigungsvorwürfe gegen den portugiesischen Fußballspieler Cristiano Ronaldo wieder aufgenommen. Das berichtete die New York Times am Montagabend. Die Polizei habe dies als Reaktion auf Anfragen von Medien gemacht, hieß es in einer Polizeierklärung, ohne dabei den Namen des Opfers oder des Verdächtigen zu nennen.