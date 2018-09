Heroin zwischen Bauplatten: Bulgarien stellt Rekordmenge sicher

Quelle: Reuters Heroin zwischen Bauplatten: Bulgarien stellt Rekordmenge sicher (Symbolbild)

Zwischen Bauplatten aus Gipskarton haben Zollfahnder an der bulgarischen EU-Außengrenze zur Türkei eine Rekordmenge von 712 Kilogramm Heroin entdeckt. Das Rauschgift im Wert von gut 23 Millionen Euro sei in zwei aus dem Iran kommenden Lastwagen entdeckt worden, die Baumaterialien nach Österreich transportieren sollten. Wie der Bezirksstaatsanwalt des südbulgarischen Haskowo, Iwan Stojanow, am Samstag im Staatsradio erläuterte, sei dies der bislang größte Drogenfund an Bulgariens Grenzen.