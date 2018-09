Donald Trump macht Liebeserklärung an Kim Jong-un: "Wir haben uns verliebt"

Quelle: Reuters Donald Trump macht Liebeserklärung an Kim Jong-un: "Wir haben uns verliebt" (Archivbild)

In aller Öffentlichkeit hat Donald Trump dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un am Samstag eine ungewöhnliche Liebeserklärung gemacht. "Ich war knallhart, er auch, und zwischen uns ging es hin und her", teilte der Republikaner mit. "Und dann haben wir uns verliebt. Okay? Nein, wirklich."