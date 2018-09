Gadget-Mania: Passagier will Handy im Cockpit aufladen – des Fluges verwiesen

Ein Passagier eines Linienflugs in Indien wollte sein Handy aufladen - und zwar im Cockpit. Der Mann wurde des Fluges von Mumbai nach Kolkata (früher Kalkutta) am Mittwoch verwiesen, wie die Fluggesellschaft IndiGo Airlines mitteilte. Der "widerspenstige" Passagier habe versucht, in das Cockpit einzudringen, und gesagt, er müsse sein Handy aufladen. Damit habe er die Sicherheitsvorschriften missachtet, hieß es.