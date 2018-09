Panik an Bord: Mann fliegt zum ersten Mal und hält den Ausgang für die Klotür

Quelle: www.globallookpress.com

Ein Bankangestellter aus Indien, der am Samstag angeblich zum ersten Mal in einem Flugzeug geflogen ist, hat in der Eile den hinteren Ausgang mit der Toilettentür verwechselt. Als die Passagiere bemerkten, wie der Mann die Tür zu öffnen versucht, kam es zu einem "wilden Gerangel", so die Polizei. Der Mann bestand darauf, dass er "unbedingt die Toilette aufsuchen" müsse und zog immer wieder an der Tür. Der Vorfall ereignete sich auf dem GoAir-Flug von Delhi nach Patna.