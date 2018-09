Alter Mann überlebte fünf Tage in ausgebranntem US-Seniorenheim

Quelle: Reuters Alter Mann überlebte fünf Tage in ausgebranntem US-Seniorenheim (Symbolbild)

Fünf Tage nach einem Feuer in einem US-Seniorenheim ist ein Bewohner lebend in dem stark beschädigten Gebäude entdeckt worden. Der 74-Jährige wurde bei einer Inspektion des geräumten Heims in der Hauptstadt Washington in seinem Apartment entdeckt, wie Bürgermeisterin Muriel Bowser Medienberichten zufolge am Montagnachmittag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz sagte.