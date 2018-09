Life of Aldi: Indonesischer Teenager treibt 49 Tage lang auf dem Meer und überlebt

Quelle: AFP Fischerboote in Indonesien (Symbolbild)

Der 19-jährige Indonesier Aldi Novel Adilang hat überlebt, nachdem er 49 Tage lang in einer Fischerhütte auf dem Meer trieb. Ein starker Wind hatte die schwimmende Hütte aus ihrer Verankerung gerissen. Er beging beinahe Selbstmord, erinnerte sich aber den Ratschlag seiner Eltern, in schwierigen Zeiten zu beten. Es sollen zehn Schiffe an ihm vorbeigefahren sein, bevor ein Schiff unter panamaischer Flagge ihn am 31. August mitnahm.