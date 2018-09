Russlands Verteidigungsministerium macht erneut Israel für IL-20-Katastrophe verantwortlich

Quelle: Sputnik Russlands Verteidigungsministerium macht erneut Israel für IL-20-Katastrophe verantwortlich

Das russische Verteidigungsministerium hat bei einer Pressekonferenz am Sonntag erneut Israel für den Absturz eines IL-20-Aufklärungsflugzeuges vor Syriens Küste verantwortlich gemacht. Der Behördensprecher Generalmajor Igor Konaschenkow legte in Moskau detaillierte Informationen über die Katastrophe vor. Dabei betonte er, dass die Handlungen der israelischen Luftwaffe auch die Zivilluftfahrt in der Region hätte gefährden können.