Mexikanischer Musiker verwandelt Erdbebengeräusche in Kunstwerk

Quelle: Reuters Mexikanischer Musiker verwandelt Erdbebengeräusche in Kunstwerk (Symbolbild)

Ein mexikanischer Musiker hat die Geräusche der Erdbewegung eines schweren Erdbebens im vergangenen Jahr in ein Kunstwerk verwandelt. Bei "19-sonic-14/Earthquake" können die Besucher die Erderschütterung hören, so der Künstler Pelayo del Villar. Das elf Minuten lange Stück wird im geophysikalischen Museum der Nationalen Autonomen Universität Mexikos (UNAM) gespielt. Die Geräusche stammen aus sechs Aufzeichnungsstationen in Mexiko-Stadt.