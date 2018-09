Ermittlungen gegen Bettina Wulff: Betrunken am Steuer erwischt

Quelle: www.globallookpress.com Ermittlungen gegen Bettina Wulff: Betrunken am Steuer erwischt

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Bettina Wulff wegen Alkohols am Steuer. Die Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU) soll alkoholisiert an einem Autounfall beteiligt gewesen sein, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag sagte.