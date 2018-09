Neuer Erdrutsch auf den Philippinen: Zwölf Tote, Dutzende Vermisste

Quelle: Reuters Neuer Erdrutsch auf den Philippinen: Zwölf Tote, Dutzende Vermisste

Ein neuer Erdrutsch hat nach Taifun "Mangkhut" auf den Philippinen mindestens zwölf Menschen in den Tod gerissen. Wenigstens acht weitere wurden verletzt, aber gerettet, als die Schlammlawine am Donnerstag im Dorf Tinaan in der Provinz Cebu bis zu 25 Häuser unter sich begrub, wie die örtliche Polizei mitteilte. Etwa 50 Menschen würden nach dem jüngsten Unglück knapp 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila noch vermisst, sagte Polizeikommissar Roderick Gonzales.