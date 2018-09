Rechter Hooligan und Mitgründer von HoGeSa in Mönchengladbach getötet

Der am Mittwochabend in Mönchengladbach entdeckte Tote ist der Mitgründer des rechtsextremistischen Netzwerks HoGeSa (Hooligans gegen Salafisten) und Musiker in der Band „Kategorie C“ Marcel Kuschela. Dies bestätigte die Polizei Mönchengladbach am Donnerstag auf Medienanfragen. Der 32-jährige Rechtsextremist und Neonazi soll mehrere Stichwunden im Oberkörper gehabt haben.