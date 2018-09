Graffiti von ermordetem Clanmitglied empört Berliner (Video)

Quelle: RT Ein Ausschnitt aus dem Wandbild in Berlin-Neukölln.

Vor 10 Tagen wurde der Intensivtäter Nidal R. in Berlin auf offener Straße niedergeschossen und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Am Tatort, direkt am Tempelhofer Feld, ist jetzt ein riesiges Graffiti mit dem Gesicht des Clanmitglieds aufgetaucht.