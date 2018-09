Deutsche tötet in römischem Gefängnis eines ihrer Kinder

Quelle: www.globallookpress.com Deutsche tötet in römischen Gefängnis eines ihrer Kinder (Symbolbild)

Eine Frau aus Deutschland hat in der Haft in einem römischen Gefängnis eines ihrer Kinder vermutlich getötet und ein weiteres schwer verletzt. Die Kinder seien noch sehr jung gewesen und vermutlich von einer Treppe im Gefängnis Rebibbia gestoßen worden, sagte Dario Pasquini, Sprecher des Beauftragten für die Rechte von Gefangenen, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.