Treibstoff leer und alle Bordsysteme defekt: Pilot landet Flugzeug manuell und rettet 370 Insassen

Quelle: Reuters Treibstoff leer und alle Bordsysteme defekt: Pilot landet Flugzeug manuell und rettet 370 Insassen

Eine Air-India-Maschine mit rund 370 Menschen an Bord ist einer Katastrophe entkommen, nachdem der Pilot das Flugzeug in einer Notsituation erfolgreich landen konnte. Die Boeing 777-300 war von Neu-Delhi nach New York unterwegs, als der Pilot etwa 38 Minuten vor der geplanten Landung die Flugverkehrskontrolle in New York über eine Panne an Bord informierte. "Wir haben echt große Probleme, und wir haben keinen Treibstoff", sagte er.