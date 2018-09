Palästinensischer Teenager stirbt nach Protesten an Gaza-Grenze

Quelle: AFP Palästinensischer Teenager stirbt nach Protesten an Gaza-Grenze (Archivbild)

Ein 16-jähriger Palästinenser ist am Samstagabend an den Folgen seiner bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten erlittenen Verletzungen gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Der Teenager war am 3. August bei anti-israelischen Protesten an der Gaza-Grenze angeschossen worden.