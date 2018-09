US-Schule fragt Eltern nach Genehmigung von Körperstrafen für Schüler – ein Drittel ist dafür

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Eine Schule im US-Bundesstaat Georgia schickte den Eltern einen Brief, in dem um Zustimmung zu körperlicher Bestrafung ihrer Kinder gebeten wurde. Georgia gehört zu den 19 US-Bundesstaaten, die körperliche Bestrafung in Schulen zulassen.