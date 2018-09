Internationale Fahndung nach drittem Tatverdächtigen von Chemnitz

Quelle: www.globallookpress.com Internationale Fahndung nach drittem Tatverdächtigen von Chemnitz (Symbolbild)

Gut zwei Wochen nach dem Tod eines Deutschen in Chemnitz durch Messerstiche wird nach dem dritten Tatverdächtigen auch außerhalb Deutschlands gesucht. Es werde international gefahndet, teilte die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Montag mit. "Natürlich kann man nicht ausschließen, dass sich der Beschuldigte nicht mehr in Deutschland aufhält", sagte eine Sprecherin der Behörde. Die bisherigen Hinweise hätten noch keine Rückschlüsse auf einen bestimmten Aufenthaltsort ergeben.