Rund 22.000 Euro Spenden beim "#wirsindmehr"-Konzert gesammelt

Beim "#wirsindmehr"-Konzert in Chemnitz sind rund 22.000 Euro Spenden gesammelt worden. Das teilten die Veranstalter auf Facebook mit.

Das Geld, exakt 22.106,41 Euro, soll zu einer Hälfte an die Familie des 35-Jährigen übergeben werden, der vor zwei Wochen erstochen worden war. Die andere Hälfte gehe zu gleichen Teilen an das Bündnis "Chemnitz nazifrei" und die Opferberatung "RAA Sachsen". Das "#wirsindmehr"-Konzert gegen rechte Gewalt und Rassismus unter anderem mit Kraftklub und den Toten Hosen hatte am Montagabend rund 65.000 Besucher angezogen. (dpa)

