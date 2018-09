US-Verteidigungsminister Mattis überraschend zu Besuch in Kabul

US-Verteidigungsminister James Mattis ist zu einem Überraschungsbesuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Das bestätigte der Sprecher der NATO in Afghanistan, Martin O'Donnell, am Freitag. Er werde von US-Generalstabschef Joseph Dunford begleitet. Medienberichten zufolge soll Mattis den Oberkommandierenden der NATO- und US-Streitkräfte, General Austin Scott Miller, treffen.