Quelle: www.globallookpress.com Weniger Facebook: Jeder vierte US-Bürger löschte App im letzten Jahr von seinem Handy

Diese Zahlen müssen Facebook zu denken geben. Laut einer Umfrage haben 42 Prozent der US-Nutzer in den vergangenen zwölf Monaten zumindest eine mehrwöchige Pause vom Online-Netzwerk gemacht. 26 Prozent gaben auch an, sie hätten in den vergangenen zwölf Monaten die Facebook-App von ihren Smartphones gelöscht.