Schweizer Bischöfe müssen sexuellen Missbrauch in Kirche melden – auch wenn Opfer das nicht will

Quelle: www.globallookpress.com Schweizer Bischöfe müssen sexuellen Missbrauch in Kirche melden – auch wenn Opfer das nicht will (Symbolbild)

Die Schweizerische Bischofskonferenz (CES) hat am Mittwoch die Entscheidung getroffen, dass alle Geistlichen alle ihnen bekannt gewordene Fälle des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirchen melden müssen. Dies solle auch dann gemacht werden, wenn das Opfer keine Klage einreichen will. Das Alter der Opfer spiele ebenfalls keine Rolle.