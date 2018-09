"Wegen sexistischer Inhalte" - Belgischer Minister fordert Verbot von TV-Gottesdiensten

Quelle: Reuters © Amr Abdallah Dalsh Symbolbild: Nonnen beim Gebet, 24. Dezember 2017.

In öffentlichen Fernsehkanälen sollten keine Gottesdienste mehr übertragen werden, so die Forderung eines belgischen Ministers, nachdem in einem Fernseh-Gottesdienst die Unterwürfigkeit der Frau gefordert wurde. Der Sender will die Messen weiterhin übertragen.