Polizei auf Kreta hindert Migranten mit gefälschten Pässen an Weiterreise

Quelle: www.globallookpress.com Polizei auf Kreta hindert Migranten mit gefälschten Pässen an Reise (Symbolbild)

Auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta haben Sicherheitskräfte innerhalb einer Woche 71 Migranten festgenommen, die mit gefälschten Pässen und Ausweisen in andere europäische Staaten reisen wollten. Die aus verschiedenen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas stammenden Menschen wollten hauptsächlich nach Deutschland, Frankreich, Österreich sowie in Staaten Skandinaviens kommen, teilte die griechische Polizei am Montag mit.