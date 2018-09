Zweitligaspiel Dresden-HSV wegen Polizei-Einsatz in Chemnitz abgesagt - 30.000 Zuschauer betroffen

Quelle: www.globallookpress.com Zweitligaspiel Dresden-HSV wegen Polizei-Einsatz in Chemnitz abgesagt - 30.000 Zuschauer betroffen

Das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV am Samstag (13.00 Uhr) ist wegen des Polizei-Großeinsatzes in Chemnitz abgesagt worden. Das teilten beide Clubs am Freitag mit. Hintergrund sind die für Samstag in Chemnitz angemeldeten Demonstrationen und Versammlungen.