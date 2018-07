Moschee-Besuch des Sohnes verweigert - 50 Euro Bußgeld für Eltern

Quelle: AFP Moschee-Besuch des Sohnes verweigert - 50 Euro Bußgeld für Eltern (Symbolbild)

Die Eltern eines Schülers in Schleswig-Holstein müssen 50 Euro Bußgeld zahlen, weil sie ihrem Sohn 2016 einen Moscheebesuch im Rahmen des Schulunterrichts verboten haben. Das entschied das Amtsgericht Meldorf am Mittwoch in einem neu aufgerollten Prozess. Nach Ansicht der Richterin war der Besuch im Rahmen des Erdkundeunterrichts eines Gymnasiums in Rendsburg für die konfessionslosen Eltern zumutbar, wie ein Sprecher sagte.