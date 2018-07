Brand in Tschechien legt Bahnverkehr nach Deutschland lahm

© Screenshot / Twitter

Ein Böschungs- und Flurbrand an einer wichtigen Bahnstrecke in Tschechien hat zu mehrstündigen Verspätungen im internationalen Zugverkehr mit Deutschland geführt. Rund 150 Feuerwehrleute waren am Mittwoch an der Trasse zwischen Prag und Aussig an der Elbe (Usti nad Labem) im Einsatz, um mehrere Brandnester zu löschen. Eurocity-Züge aus und in Richtung Dresden und Berlin warteten in Bahnhöfen auf das Ende der Löscharbeiten oder wurden weiträumig umgeleitet.