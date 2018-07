Versprechen eingelöst: Tesla baut 5.000 Model 3 in einer Woche

Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat nach Angaben von Firmenchef Elon Musk das selbstgesteckte Ziel geschafft, in der letzten Juni-Woche 5.000 Fahrzeuge seines günstigeren Wagens Model 3 zu bauen. Musk verkündete das in einer E-Mail an die Mitarbeiter, aus der unter anderem der TV-Sender CNBC und der Finanzdienst Bloomberg zitierten.