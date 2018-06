Ein Maulwurf bei Tesla? Musk warnt Mitarbeiter vor Sabotageaktionen

Quelle: Reuters © Mike Blake Ein Maulwurf bei Tesla? Musk warnt Mitarbeiter vor Sabotageaktionen (Symbolbild)

Scheinbar geht der US-amerikanische Unternehmer Elon Musk gerade durch eine schlechte Phase: Bereits seit einem halben Jahr hinkt die Produktion des ersten günstigeren Tesla-Autos, des Models 3, dem Zeitplan hinterher. Auch eine Reihe von Unfällen in Europa und in den USA, in die Tesla-Autos verwickelt waren, sorgte für eine zunehmende Aufmerksamkeit vonseiten der Öffentlichkeit. Die Wurzel aller Probleme sieht Tesla-Chef aber nicht in schlechtem Management, sondern in einem Maulwurf.