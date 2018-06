Privatrakete explodiert bei Teststart in Japan

In Japan ist am Samstag eine Rakete der Privatfirma "Interstellar Technologies Inc." explodiert. Der zehn Meter große Flugkörper vom Typ "MOMO" ging nur wenige Sekunden nach dem Teststart kaputt. Das war schon der zweite Versuch, die Rakete ins All zu schießen.