Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz stellt EU-Afrika-Gipfel in Aussicht

Quelle: Reuters

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat für die kommenden Monate einen EU-Afrika-Gipfel in Aussicht gestellt. Es gebe Überlegungen in diese Richtung, sagte der ÖVP-Politiker dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF. Das Treffen könnte in der zweiten Hälfte des österreichischen Ratsvorsitzes, also zwischen Oktober und Dezember, stattfinden.