UNO fordert nach Anschlag in Mali mehr Hilfe für Anti-Terror-Truppe

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Anschlag auf das Hauptquartier der Anti-Terror-Truppe der Staaten der Sahelzone in Mali verurteilt. Die sogenannte G5-Truppe spiele eine wichtige Rolle "bei der Bekämpfung von gewaltsamem Extremismus und Terrorismus in der Sahelzone" und müsse künftig von der internationalen Gemeinschaft noch stärker unterstützt werden, forderte der UN-Chef am Freitagabend (Ortszeit) in New York.