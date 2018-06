Niederlande beenden UN-Einsatz in Mali

Quelle: AFP Niederlande beenden UN-Einsatz in Mali

Die Niederlande werden ihren UN-Einsatz im westafrikanischen Mali beenden. Die nun noch 250 dort stationierten niederländischen Soldaten würden am 1. Mai 2019 zurückkehren, teilte die Regierung am Freitag in Den Haag mit. Seit 2014 beteiligt sich die niederländische Armee an der UN-Einheit zur Stabilisierung Malis.