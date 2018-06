Das Blaue vom Himmel? Kostenloses WLAN trotz Versprechen erst für wenige Bundeswehr-Soldaten

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Es dauert noch eine ganze Weile, bis das geplante kostenlose WLAN für alle Bundeswehr-Soldaten in Deutschland Wirklichkeit wird. Vereidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte den fast 180.000 Soldaten und Soldatinnen nach "Spiegel"-Angaben schon 2014 schnelles und kostenloses Internet in den Bundeswehrgebäuden versprochen. Nun räumte ihr Ministerium ein, dass bisher erst 2.100 Soldaten an fünf Pilotstandorten kostenloses WLAN nutzen können.