Quelle: Reuters © Bundesregierung/Guido Bergmann/Handout via REUTERS Sánchez verkündet bilaterales Flüchtlingsabkommen Madrid-Berlin

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat ein bilaterales Flüchtlingsabkommen mit Deutschland über die Rücknahme bereits registrierter Asylsuchender verkündet. "Deutschland hat sich nicht nur dazu verpflichtet, die Kosten für die Übergabe jener Migranten zu übernehmen, die in unser Land kommen, sondern will auch finanzielle Unterstützung an Spanien als Außengrenze der EU leisten", sagte der Sozialistenführer am Freitag auf einer Pressekonferenz in Brüssel.