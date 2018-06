Steinmeier gedenkt in Weißrussland zehntausender ermordeter Juden und sowjetischer Partisanen

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt am Freitag in Weißrussland an der Eröffnung einer Gedenkstätte für die von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs ermordeten Juden und sowjetischen Partisanen teil. Es ist die erste Reise eines Bundespräsidenten in die ehemalige Sowjetrepublik, die heute von Präsident Alexander Lukaschenko regiert wird.