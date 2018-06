Französische Metzger bitten Regierung um Schutz vor "Veganer-Terror"

Metzger in Frankreich haben die Regierung des Landes um Schutz vor angedrohter Gewalt seitens Pro-Vegan-Aktivisten gebeten. In einem offenen Brief, der auf Facebook veröffentlicht wurde, wandte sich der Präsident der französischer Metzger-Konföderation CFBCT an den Innenminister Gerard Colomb und bat ihn, seine Kollegen vor veganem "Terrorismus" zu schützen.