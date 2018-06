Konnte Niederlage nicht verkraften: Ägyptischer Kommentator stirbt nach Saudi-Arabiens Siegtor

Der ehemalige ägyptische Fußballer und Sportkommentator Abdel Rahim Mohamed hat nach dem Spiel Ägypten gegen Saudi-Arabien einen Herzinfarkt erlitten und starb kurz darauf im Krankenhaus. Der ehemalige Trainer von Zamalek Kairo hätte die 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien in Wolgograd auswerten sollen. Als die Saudis in der jedoch in der fünften Minute der Nachspielzeit das Siegtor schossen, wurde Mohamed bewusstlos.