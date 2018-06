Street-Art-Künstler Banksy nimmt französische Migrationspolitik mit neuen Werken ins Visier

Quelle: AFP © Philippe LOPEZ Ein Mann geht am 24. Juni 2018 in Paris an einem aktuellen Kunstwerk des Straßenkünstlers Banksy vorbei. Das Kunstwerk zeigt ein Mädchen, das ein Hakenkreuz übermalt.

Mit einer Reihe neuer Wandgemälde will der anonyme Street-Art-Künstler Banksy anscheinend ein Signal an die französische Regierung senden, dass ihre Migrationspolitik womöglich überdenken sollten: In den letzten Tagen hat der mysteriöse Künstler sechs Wandbilder in der französischen Hauptstadt gemalt.