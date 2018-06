Schall und Rauch? Kunstausschuss weist anonymes Werk von Banksy ab – Namensenthüllung ändert alles

Auch renommierte Künstler werden mal abgewiesen: Der britische Streetart-Künstler Banksy hat unter einem Pseudonym dem Ausschuss der Royal Academy of Arts für die sommerliche Kunstausstellung ein Werk vorgelegt und überraschend eine Abfuhr erhalten. Der Name Banksy hat aber Wunder gewirkt: Nachdem der Künstler das Bild erneut eingereicht und dabei seinen Namen daruntergesetzt hatte, änderte das Gremium seine Meinung - und jetzt hängt sein Gemälde in der Galerie.