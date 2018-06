Syriens Armee, russische Streitkräfte und FSA wehren Al-Nusra-Angriff auf regierungstreue Orte ab

Quelle: Reuters Syrische und russische Streitkräfte wehren Al-Nusra-Angriff auf regierungstreue Ortschaften ab (Archivbild)

Die als Nusra-Front oder Dschabhat Fath al-Sham bekannte Terrormiliz hat in der südlichen Deeskalationszone Ortschaften angegriffen, die sich auf die Seite der rechtmäßigen Regierung in Damaskus geschlagen haben. Der Angriff wurde gemeinsam vom Aufgebot der Luft- und Weltraumkräfte Russlands in Syrien, der Streitkräfte Syriens und der sogenannten Freien Syrischen Armee abgewehrt. Dies gab das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien am Montag bekannt.